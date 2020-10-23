Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM Фундаментальным назвал шаг двух враждующих сторон в Ливии, договорившихся о прекращении огня, Генсек ООН Антониу Гутерреш 23 октября.

Комментируя подписание сегодня, 23 октября, в городе Женеве (Швейцария) соглашения о перемирии между сторонами конфликта, Гутерреш выразил одобрение от лица ООН.

Гутерреш «Это фундаментальный шаг к миру и стабильности в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Женеве под эгидой ООН состоялось подписание соглашения о полном прекращении огня во всех частях Ливии.

Информацию распространила и.о. спецпосланника Генсека ООН по Ливии и глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс, заявив, что иностранные государства «должны держать свои руки подальше от Ливии», то есть не вмешиваться в конфликт.

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