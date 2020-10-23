Хартум, , 17:09 — REGNUM Указ об исключении Судана из списка стран — спонсоров терроризма подписал американский президент Дональд Трамп, передаёт 23 октября Al Jazeera.

Соответствующее заявление сделал Суверенный совет Судана. Хартум также объявил, что ожидает официального заявления из Вашингтона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп поставил условие Судану: Хартум выплачивает Штатам компенсацию в пользу жертв терактов, а Вашингтон освобождает эту африканскую страну из-под ряда санкций, которые сопровождают членство страны в списке стран — спонсоров терроризма.

Хартум выполнил это условие. О перечислении денег из Судана в США в начале недели объявил американский минфин.

В список стран — спонсоров терроризма Судан попал из-за лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена, скрывавшегося несколько лет в этой африканской стране.

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