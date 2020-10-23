Москва, , 22:11 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, согласно которому президент России Владимир Путин дал разрешение на выезд из страны блогеру Алексею Навальному, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 23 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Лукашенко помог сбежать Тихановской, Путин позволил Навальному попасть в Германию. Какие же всё-таки наши «диктаторы» душки и умницы», — шутит Илья П.

Часть пользователей высказала одобрение решению главы государства. По их видению, таким образом власти России проявили гуманное отношение к борющимся против неё людям, что, в свою очередь, говорит о мудрости российской политики.

«Спасибо президенту РФ за поручение Генпрокуратуре РФ о снятии ограничений на выезд пациента в Германию и заботу о здоровье граждан страны, даже если они являются оппонентами власти», — написал Александр А.

Некоторые комментаторы не поняли, почему оппозиционеры не отдают должного Путину за его решение предоставить Навальному возможность выехать за границу и лечиться так, как считает правильным его окружение. По мнению людей, если бы российские власти хотели устранить «конкурента», то они бы не додумались выпускать кого-то в Германию, чтобы человек мог получить полноценную медицинскую помощь.

«Навальный жив здоров и это хорошо. Но чем ещё оппозиция недовольна? Если Путин хотел бы его убрать, его давно бы убрали, да так чисто, что ни у кого вопросов не возникло бы. Кстати, было бы очень интересно как бы себя повёл сам Навальный, будь он на месте Путина. Что бы он сделал с оппозиционером?» — задаёт вопрос Руслан П.

Но нашлись и те, кто посчитал решение президента юридически не состоятельным. По их мнению, глава государства сделал это в нарушение российской Конституции, не дождавшись соответствующего решения судебного органа.

«Изменяет (отменяет) ограничения суд своим постановлением. А президент не имеет права давать суду любого уровня поручения. Даже мировому судье. Тем самым Путин нарушил Конституцию», — считает Алексей Ш.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что если некоторые блогеры получают возможность лично от президента выехать за границу, то, вероятно, такую же лазейку имеют и чиновники, которые нарушили закон и пытаются вырваться за пределы РФ до того, как их настигнет правосудие.

«А, что?! Так можно было? Наконец стало понятно, как некоторые проворовавшихся чиновники оказываются вдруг за пределами РФ», — пишет пользователей Олег.

Напомним, 23 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин лично разрешил выехать из страны якобы отравленному блогеру Алексею Навальному для лечения в немецкой клинике.