Москва, , 16:46 — REGNUM Участие Германии в учениях НАТО с ядерным оружием провоцирует рост напряжённости между западным военным блоком и Россией, сообщили 23 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Комментируя данные о том, что Германия привлечена к участию в НАТО-вских учениях «Стремительный полдень» и «Стойкий страж», российское оборонное ведомство отметило, что эти шаги стали поводом к вызову военного атташе ФРГ в Минобороны РФ.

Российское ведомство отмечает, что германскому представителю сообщили, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран — членов НАТО к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряжённости по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — сообщили в Минобороны РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, российский МИД заявил, что участие Германии, не являющейся ядерной державой, в военных учениях НАТО, где используются ядерные вооружения — это нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

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