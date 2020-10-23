Москва, , 16:37 — REGNUM Единственный козырь кандидата в президенты США Джо Байдена — это то, что он не глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Главный лозунг демократов сейчас: «Кто угодно, но только не Трамп». И это главный лозунг Байдена. К этому сводится вся пропаганда, — сказал Кагарлицкий. — А то, соображает ли Байден вообще хоть что-то, в чьих интересах он будет вести свою политику — все это не имеет никакого значения. Трампа выставили неким абсолютным злом, которое надо во что бы то ни стало победить. Даже если ему на смену придет ужасный и некомпетентный правитель. И эта идеология неплохо проникла в ряды избирателей демократов. Но неизвестно, представляют ли они реальное большинство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что происходит со сторонниками Трампа.

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