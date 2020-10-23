Варшава, , 16:26 — REGNUM Лидер польской партии «Союз демократических левых», депутат Сейма Кшиштоф Гавковский заявил, что слишком жесткие ограничительные меры в борьбе с пандемией способны нанести серьезный удар по экономике республики, последствия которого будут ощущаться еще 10 лет. Об этом 23 октября передает Polskie Radio 24.

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Так, по словам Гавковского, жесткие меры по социальной изоляции способны буквально остановить экономику Польши.

«Если мы запрём всех дома, то выйдем из этого кризиса не через год-два, а через десятилетие. Левые с этим не согласны. Если мы закроем экономику, у нас может остаться 3−4 миллиона безработных», — заявил депутат журналистам.

Гавковский напомнил, что «его политическая сила давно предлагала иные способы сбить прирост заражений». «Мы должны сделать двухнедельный осенний перерыв в школах, чтобы остановить передачу вируса там, где она наиболее высока. То есть в школах. Мы также должны гарантировать всем родителям, которым придется оставаться дома, чтобы ухаживать за своими детьми, компенсационное пособие в размере 2100 злотых. Давайте не будем останавливать экономику на месяц, просто закроем школы на две недели», — заключил политик.

Напомним, 23 октября стало известно, что в Польше с субботы 24 октября будут закрыты все места общепита — кафе, бары, рестораны, закусочные. Разрешены будут только доставки продуктов на дом. Кроме того, новые ограничения будут касаться и временного запрета для пожилых людей выходить из дома. А детям и подросткам до 16 лет разрешат находиться вне дома с 9:00 до 15:00 только в сопровождении взрослых.