Варшава, , 16:18 — REGNUM 23 октября стало известно, что вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин возглавит Совет по социальному диалогу. Об этом передает Dziennik.

«Участие в работе Совета по социальному диалогу, который объединяет представителей профсоюзов, союзов работодателей и правительства, — это большая честь и вызов для меня. Моя цель — сделать этот орган самым важным форумом для консультационных решений, которые имеют решающее значение для польской экономики и рынка труда», — указал вице-премьер.

Ярослав Говин также выразил убежденность в том, что деятельность Совета может стать примером того, «как вести конструктивный диалог в сегодняшнем расколотом обществе в Польше».

Совет по социальному диалогу работает на базе польского правительства (Сената), его цель — межведомственное обсуждение важных вопросов в социально-экономической при максимально широком представительстве участников. В его состав входят представители профсоюзных организаций, общества работодателей, а также члены правительства. Членов Совета назначает президент Польши.