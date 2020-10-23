Варшава, , 16:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в интервью для Dziennik Gazeta Prawna заявил, что каждый ребенок имеет право на жизнь, поэтому он всецело поддерживает постановление Конституционного суда о том, что проведение абортов по причине выявленных патологий у плода, является антиконституционным.

Эжен Каррьер. Материнство. Ок. 1890

«Я много раз говорил об этом и никогда не скрывал, что аборты по причине болезней и генетических отклонений у не успевшего родиться ребенка не должны допускаться в Польше. Я верил и верю, что каждый ребенок имеет право на жизнь», — подчеркнул Дуда.

22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона.

Вечером того же дня в Варшаве ряд активистов организовали уличные акции протеста против данного решения. В какой-то момент демонстранты начали забрасывать камнями стражей порядка. Полиция ответила использованием слезоточивого газа.