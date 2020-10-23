Варшава, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшем будущем будут представлены новые инструменты поддержки для отраслей, наиболее пострадавших от последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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По словам премьер-министра, поддержка будет охватывать 31 вид экономической деятельности, однако наибольшая помощь будет предоставлена двум отраслям экономики — фитнес-индустрии и гастрономии.

Тренажерные залы, бассейны и аквапарки закрыты на неделю. Известно, что в последние дни представители власти беседовали с представителями этих отраслей об их экономическом положении. А 23 октября стало известно, что с субботы 24 октября в республике будут закрыты все места общепита — кафе, бары, рестораны, закусочные. Разрешены будут только доставки продуктов на дом.

«Мы предложим новые инструменты поддержки данным отраслям, которые будут основываться на использовании инструментов, опробованных нами весной во время первой волны. Речь идет, например, об освобождении компаний от взносов на социальное страхование или парковку. Также мы предложим долгосрочные фонды для реструктуризации компаний и поддержки бизнеса», — заключил Моравецкий.