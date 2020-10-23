Канберра, , 16:14 — REGNUM Посольство Индонезии в Канберре организовало мероприятие, на котором присутствовали около 50 приглашенных гостей, состоящих из различных групп, начиная от членов международного женского клуба Канберры, профессионалов, лекторов, женщин-дипломатов и заканчивая женами послов дружественных стран и женами дипломатов, сообщает Sindonews.

Известно, что мероприятие было посвящено индонезийской культуре и продвижению провинции Северная Суматра.

«Будучи многокультурной страной, Индонезия обладает преимуществом культурного разнообразия, что делает ее страной необычайного очарования и привлекательности для мирового сообщества», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Канберре.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни тонн рыбы погибли в озере Тоба в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: В индонезийском озере Тоба произошла массовая гибель рыбы