23 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Анонсировав многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко на 14:00 в воскресенье, 25 октября, и даже дав распоряжения соответствующим организациям подготовить аппаратуру и питание, 23 октября белорусские чиновники «дали заднюю». Своз бюджетников со всей республики отменяется.

Сергей Артёменко, , 16:58 — REGNUM ФПБ и другие пропрезидентские организации отменяют автобусные рейсы из регионов. Задания по организации торговли беляшами и дешёвым белорусским алкоголем на розлив с минимальной наценкой тоже отменены.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мега-митинг» планировалось провести 25 октября на трёх площадках в центре Минска, которые с августа занимают противники правления Александра Лукашенко. В частности, планировалось собрать военных, учителей, врачей и других бюджетников около стелы «Минск — город-герой», а также на площадях Независимости и Октябрьской.

Госагитпроп получил задания осветить собрания поддерживающих политику властей в количестве до полумиллиона человек (в Минске проживает около 2 млн человек). Начались подготовительные работы, которые теперь сворачиваются — демонтируются и вывозятся конструкции, отменяются заявки и так далее.

Формальный предлог отмены — боязнь распространения коронавируса. Весной, на пике пандемии, это не остановило Лукашенко от проведения общереспубликанского субботника и «Парада Победы» 9 мая.

Демонстративно, без маски и с белой собачкой, он позировал перед объективами, попутно раздавая ценные указания на тему профилактики инфицирования коронавирусом (ходить в баню, пить алкоголь, работать в поле, дышать дымом от костра и тому подобное). Через пару месяцев он признался на приватной встрече с военными, что заразился и переболел «на ногах».

Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года President.gov.by

Сегодня, 23 октября, в ходе поездки в Слуцкий район Лукашенко внезапно заявил, что он против проведения в Минске масштабного мероприятия в свою поддержку. По его словам, участие в митинговой активности пожелали принять около 250−300 тыс. человек со всей Белоруссии, в том числе ветераны.

О них, по словам Лукашенко, внезапно особенно заболело сердце: «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший COVID, чем в странах вокруг».

При этом Лукашенко заявил, что уже отдал соответствующие распоряжения премьер-министру Роману Головченко. «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, — сказал он. — Человек едет «Батьку» поддержать, но он же «Батьку» хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят».

Лукашенко добавил: «И главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге».

Трагедия в районе минской улицы Немига произошла 30 мая 1999 года: тысячи минчан прибыли на развлекательное мероприятие, на котором пиво лилось рекой. Внезапно испортилась погода и огромная толпа ринулась в подземный переход станции метро «Немига»: в давке погибло 53 человека, из них — 40 девушек и два сотрудника милиции. Почти две сотни получили травмы разной степени тяжести.

Вход на станцию метро «Немига», Минск, Беларусь Hanna Zelenko

Расследование инцидента на «Немиге» оставило много вопросов. Лукашенко тогда зачем-то заявил, что все затоптанные насмерть были трезвыми.

Сейчас в заявлении Лукашенко обращает на себя внимание акцент на безопасности. С весны о террористической угрозе, якобы исходящей от оппозиции, неустанно твердят приближённые Лукашенко. Недавно на эту тему высказались глава КГБ и официальный представитель МВД.

Проблема безопасности есть всегда. Однако в данном случае, скорее всего, проблема не в ней, а в рухнувшем до плинтуса рейтинге Лукашенко. Поэтому из собранной массовки он может услышать то, что уж третий месяц скандируют на своих митингах оппозиционеры: «Уходи!» Именно это он слышал 17 сентября от рабочих МЗКТ, к которым прилетал на вертолёте, так как боялся проехать по Минску в подаренном очередным «неолигархом» лимузине.

«Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет!» — заявил тогда Лукашенко пролетариям.

Чиновники «идеологической вертикали» потерпели фиаско в сборе сторонников Лукашенко на «мега-митинг». Вместо сотен тысяч якобы бесплатно любящих несменяемого вождя, реально можно было собрать численность на порядки меньшую.

Разумеется, современная техника позволяет раздуть из мухи слона. Тиражируя сообщения о предыдущем митинге, состоявшемся 16 августа на площади Независимости с участием Лукашенко, госСМИ распространяли откровенные фейки, кратно преувеличив численность реально собранных с огромным напряжением всего админресурса. Тогда тоже свозили массовку автобусами со всей республики. Профит оказался весьма сомнительным.

Митинг перед автопробегом в поддержку Александра Лукашенко. Мемориальный комплекс Малый Тростенец, Минск, Беларусь. 20 сентября 2020 Homoatrox

Сейчас Лукашенко приводит такие доводы: «А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберём для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть?»

Понятно, что надо как-то объяснить суперпровал «мега-митинга», собираемого в пику реально небывалым по массовости и регулярности проведения митингам оппозиции. Если на секундочку поверить, что Лукашенко сегодня искренен, то появляются основания для серьёзного беспокойства: оказывается, о мерах безопасности Лукашенко сотоварищи задумываются на последнем этапе приготовлений.

«Поэтому мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им, — сказал Лукашенко, кивая на многотысячные манифестации своих противников. — Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3−4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми».

Не обо всех людях Лукашенко так печётся. До сих пор по Белоруссии бродят банды погромщиков и садистов, нападающих на безоружных оппозиционных манифестантов. Высокопоставленные сотрудники МВД Белоруссии избивают арестованных лично и нагло лгут, отрицая содеянное. Сотрудники «правоохранительных органов» убивают оппозиционеров и даже не привлекаются к уголовной ответственности. Следком и генпрокуратура позволяют убийцам свободно разгуливать на свободе, получать различные поощрения и готовиться к новым преступлениям.

Поэтому риск для не поддерживающих Лукашенко людей есть, смертельный риск. Несмотря на это, каждое воскресенье тысячи граждан выходят на улицы под дубинки и резиновые пули, с очень большим шансом оказаться в пыточной. Как весьма точно сказано на плакатах протестующих, они не любят Лукашенко и разведённый им садистский колхоз совершенно бесплатно и без принуждения.

Александр Лукашенко на митинге. Минск. 16 августа 2020 President.gov.by

Нынешняя проблема Лукашенко не в том, что он не может собрать более-менее приличный по численности митинг своих сторонников, а в огромной психологической усталости от него лично и методов его правления. С какими бы позитивными инициативами он сейчас ни выступал, сталкиваться он будет с общенациональным консенсусом: «Лукашенко должен уйти». В тюрьму или на пенсию — здесь возможны варианты.

Неоправданная затянутость ухода Лукашенко повышает градус конфликтогенности и чревата большими проблемами — внутренними и внешнеполитическими. Силовики контролируют ситуацию. Однако никто не поручится за невозможность столкнуться с преступным приказом, исходящим от тирана с нервами на пределе.