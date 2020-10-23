Киев, , 16:12 — REGNUM На Украине построят пять медгородков, заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 23 октября пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский в медицинском центре President.gov.ua

«У нас есть задача — сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», — сказал он.

Один из таких объектов, оснащённый современным высокоточным медицинским оборудованием, могут возвести в Краматорске, на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Строительство планируют начать в первом квартале 2021 года. Общая стоимость проекта оценивается в 8 млрд гривен, или $283 млн.

Зеленский отметил необходимость поиска внебюджетных источников финансирования, что позволит ускорить строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский случайно раскритиковал свои собственные слова, касавшиеся ситуации в украинской медицине в условиях пандемии коронавируса.

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