Киев, 23 октября 2020, 16:12 — REGNUM На Украине построят пять медгородков, заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 23 октября пресс-служба главы государства.
Один из таких объектов, оснащённый современным высокоточным медицинским оборудованием, могут возвести в Краматорске, на подконтрольной Украине территории Донбасса.
Строительство планируют начать в первом квартале 2021 года. Общая стоимость проекта оценивается в 8 млрд гривен, или $283 млн.
Зеленский отметил необходимость поиска внебюджетных источников финансирования, что позволит ускорить строительство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский случайно раскритиковал свои собственные слова, касавшиеся ситуации в украинской медицине в условиях пандемии коронавируса.
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