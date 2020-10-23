Сеул, , 15:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит гуманитарную помощь гражданам Мьянмы, ставшими внутренними беженцами из-за военных столкновений на западе страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление второго заместители министра иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо.

Данное заявление было обнародовано 22 октября в ходе видеоконференции, посвященной оказанию помощи мусульманам рохинджа.

Известно, что на оказание гуманитарной помощи властями будет выделено $10 млн.

В рамках встречи южнокорейский дипломат отметил принятые властями меры по возращению беженцев на родину, а также выразил надежду на то, что правительство Мьянмы продолжит сотрудничать с ООН и странами региона для улучшения ситуации в стране.

Отмечается, что в видеовстрече приняли участие представители США, Великобритании, Евросоюза, Бангладеш, Вьетнама, Таиланда, Японии, Франции, Германии, Швейцарии, Канады, Кувейта, а также представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ряда неправительственных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) предоставит жителям Мьянмы предметы первой необходимости, включая защитные маски и дезинфицирующие средства.

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