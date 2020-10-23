Подгорица, , 15:45 — REGNUM Отношения Черногории с Российской Федерацией традиционны и нуждаются в улучшении в ближайшее время, заявили лидер Гражданского движения URA Дритан Абазович и посол России в Черногории Владислав Маслеников по итогам встречи.

«Мы маленькая страна, и хорошо быть в системе коллективной безопасности, но это не значит, что у нас должны быть плохие отношения с любой страной, особенно с Россией. На новом правительстве лежит большая ответственность за улучшение отношений с Российской Федерацией, и это наша обязанность», — сказал Абазович.

Они совместно заявили, что отношения между Подгорицей и Москвой находятся не на том уровне, на котором они должны быть, и согласились, что такая ситуация должна измениться.

Абазович отметил, что туризм является важной отраслью экономики Черногории и что иностранные туристы преимущественно из России. Он также подчеркнул, что им всегда рады в Черногории.

«Двусторонние отношения с Черногорией несколько улучшились по сравнению с 2016 годом, но цель заключается в том, чтобы сотрудничество между двумя странами было на самом высоком уровне. Есть возможности для сотрудничества в области образования, культуры, экономики … Стипендии, предоставляемые Российской Федерацией для обучения черногорских студентов в нашей стране, увеличиваются, и мы постараемся удерживать их на высоком уровне в будущем», — отметил Маслеников.