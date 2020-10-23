Киев, 23 октября 2020, 15:39 — REGNUM В настоящее время идёт подготовка к встрече в «нормандском формате» на уровне советников лидеров государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.
Кулеба отметил, что работа ведётся постоянно, несмотря на отсутствие «заголовков и ярких новостей».
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу советников лидеров «Нормандской четвёрки» на 12−16 октября 2020 года.
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