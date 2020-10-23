Киев, , 15:39 — REGNUM В настоящее время идёт подготовка к встрече в «нормандском формате» на уровне советников лидеров государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.

«Сейчас ведётся активная работа над подготовкой встречи советников, затем будем планировать встречу министров и выходить уже на саммит непосредственно между нашими лидерами», — рассказал он.

Кулеба отметил, что работа ведётся постоянно, несмотря на отсутствие «заголовков и ярких новостей».

«Буквально вчера я проводил, скажем так, очередное совещание по поводу определённых позиционных моментов, которые будут обсуждать советники лидеров «нормандского формата», — добавил министр.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу советников лидеров «Нормандской четвёрки» на 12−16 октября 2020 года.

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