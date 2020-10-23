Москва, , 15:35 — REGNUM Медиа-магнаты, выступающие против действующего президента США Дональда Трампа, оказались бессильны повлиять на сторонников главы Белого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«За Трампа выступает часть традиционного белого электората. Провинциального. Они впервые отмобилизованы и крайне обижены. Они очень обижены. Они себя чувствуют угнетенной и исключенной массой. А им говорят про «белые привилегии», которых на самом деле нет. И атаки по поводу того, что у них есть какие-то привилегии притом, что они еле сводят концы с концами, мобилизовали их. Это существенная и новая тенденция, — сказал социолог. — — И эти люди почти невосприимчивы к медийным манипуляциям. И власть медиа-магнатов ограничена. Есть еще одно обстоятельство. Движение Black Lives Matter зарядило обидой и ненавистью огромную массу американцев, которые прежде были тихими и не выступали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий оценил степень раскола внутри американского истеблишмента.

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