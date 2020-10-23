Белгород, , 15:41 — REGNUM Административный иск о признании недействительными итогов выборов в региональный парламент в сентябре 2020 года отклонил Белгородский областной суд, сообщили 23 октября в пресс-службе суда. Истец настаивал на нарушении сроков установления даты голосования и некорректном подсчёте бюллетеней.

Кандидат в депутаты региональной группы КПРФ по Грайворонскому району подал иск к избирательной комиссии Белгородской области. Истец заявлял, что решение избиркома о назначении даты дополнительных дней голосования является незаконным, а во время подсчёта голосов и сортировки бюллетеней были допущены нарушения, повлиявшие на конечный результат выборов. Дело рассматривалось два дня, в итоге суд 23 октября принял решение об отказе в удовлетворении административного иска о признании недействительными результатов выборов депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва.

Решение ещё может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в апелляционном порядке.

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