Тегеран, , 15:41 — REGNUM Посол США в Ираке Мэтью Тьюлер и два других американских дипломата включены в санкционный список иранских властей. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба МИД Ирана.

В ведомстве пояснили, что Тьюлер, его заместитель и генеральный консул США в Эрбиле внесены в чёрный список за организацию, финансирование и совершение террористической деятельности, направленной против интересов Ирана и иранского народа. Эти дипломаты поддерживали террористов, в том числе группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, Тьюлеру принадлежит ключевая роль в координировании терактов в Ираке, убийстве генерала Касема Сулеймани и продвижении антииранских санкций, написал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло в чёрный список двух членов ливанской партии «Хезболла», а также посла Ирана в Ираке и три организации, за связанные с Корпусом стражей Исламской революции — элитным военно-политическим подразделением Ирана.

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