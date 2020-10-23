Москва, , 15:32 — REGNUM Между фракциями американского правящего класса началась непримиримая война. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал итоги дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.

«Страна расколота, и потенциальные избиратели Трампа не будут реагировать на аргументы сторонников Байдена. Поэтому дебаты не очень важны. Важно понять, у кого и сколько собралось твердых сторонников. Против Трампа играет то, что его электорат ограничен. И он сталкивается с единством финансового, медийного и в значительной мере политического истеблишмента, — сказал Кагарлицкий. — Трамп из него почти исключен. Но есть другой момент. Мы видим, что распалось единство правящей верхушки. Раньше правящий класс был разделен на фракции, но между ними не было непримиримой войны. А они в значительной мере воюют между собой».

Это, как пояснил социолог, новое явление американской политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что в случае если в борьбе за пост президента США победит американский политик Джо Байден, антироссийская истерика в Штатах продолжится.

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