Москва, 23 октября 2020, 15:32 — REGNUM Между фракциями американского правящего класса началась непримиримая война. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал итоги дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.
Это, как пояснил социолог, новое явление американской политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что в случае если в борьбе за пост президента США победит американский политик Джо Байден, антироссийская истерика в Штатах продолжится.
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