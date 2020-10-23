Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Партия «Единая Грузия» начала собор подписей под требованием к правительству страны признать пандемию коронавируса форс-мажором. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 23 октября сообщила председатель данной политсилы Нино Бурджанадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Правительство должно признать пандемию форс-мажором», — заявила лидер партии.

Она отметила, что в этом случае банки будут обязаны делать отсрочку по выплатам кредитов и не начислять штрафы за их просроченные платежи.

Стоит отметить, что ранее замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что в стране, по официальным данным, за время пандемии потеряли доход около 100 тысяч человек. Кроме того, в курортных городах Грузии владельцы гостиниц и туристических предприятий регулярно проводят акции протеста, требуя отсрочки по выплатам кредитов, так как из-за пандемии резко упало количество клиентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии из-за пандемии доход потеряли около 100 тыс. человек – минфин