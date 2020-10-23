Киев, , 15:40 — REGNUM На Украине могут попробовать достроить второй самолёт Ан-225 «Мрия», если проект профинансируют турецкие инвесторы. Об это заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе визита украинской делегации в Турцию, причём интерес к нему проявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолётах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А «Мрию» одну теоретически можем достроить, и верю, что практически тоже можем, если будет заинтересованность инвесторов», — рассказал чиновник.

Напомним, Ан-225 «Мрия» — самый большой в мире транспортный самолёт. Его построили в СССР в 1988 году для транспортировки космического корабля «Буран». На Украине был заложен второй такой самолёт, строительство которого остановилось из-за распада СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уруский назвал причину крушения самолёта Ан-26 под Харьковом, а также назвал дату публикации официального отчёта следственной комиссии.

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