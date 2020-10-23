Сеул, , 15:42 — REGNUM Представители Южной Кореи и Индии подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились укреплять двустороннее сотрудничество, сообщает Yonhap News.

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Согласно опубликованным данным, соответствующий документ был подписан 22 октября между представителями Института международных отношений и национальной безопасности (IFANS), Корейского института международной экономической политики (KIEP, Индийского совета по международным делам (ICWA) и Отдела научных исследований и информации для развивающихся стран в Дели (RIS).

Известно, что в связи с пандемией коронавируса подписание документа проходило в формате видеоконференции.

В настоящее время в Индии выявлено более 7,7 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 117 тыс. человек. С другой стороны, в Южной Корее число выявленных случаев не превышает отметки 26 тыс. человек, жертвами пандемии стали более 400 человек.