Киев, , 15:43 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска жителю Ивано-Франковской области, который потребовал признать незаконным опрос общественного мнения, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В постановлении суда сказано, что права человека должны быть нарушены на момент обращения.

«Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца», — отметили судьи.

Иск был признан необоснованным, и в его удовлетворении было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении опроса в день выборов, 25 октября.

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