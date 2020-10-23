Киев, 23 октября 2020, 15:43 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска жителю Ивано-Франковской области, который потребовал признать незаконным опрос общественного мнения, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В постановлении суда сказано, что права человека должны быть нарушены на момент обращения.
Иск был признан необоснованным, и в его удовлетворении было отказано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении опроса в день выборов, 25 октября.
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