Анкара, , 15:21 — REGNUM Испытания зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 российского производства были проведены Турцией, она будет их продолжать и не станет учитывать мнение США в данном вопросе. Об этом 23 октября заявил журналистам после пятничной молитвы в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

«Информация об испытаниях (ЗРС С-400) верна. Анкара не собирается учитывать позицию США по данному вопросу», — сказал турецкий лидер.

Также он отметил, что у Греции на вооружении есть ЗРС С-300 российского производства, однако это у США не вызывает никаких вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября военные Турции провели испытания ЗРС С-400 недалеко от города Синопа на берегу Черного в северной части страны, что вызвало негативную реакцию со стороны США.