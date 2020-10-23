Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Равное количество голосов, отданных за Джозефа Байдена и Дональда Трампа, на президентских выборах в США может иметь последствия для Швеции. Об этом в эфире SVT рассказал бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт.

«Никто не верит в явную победу Трампа… Но главная дискуссия заключается в том, что будет, если количество голосов будет равным. Прежде всего, мы окажемся в ситуации, когда первые голоса пойдут в пользу Трампа. Тогда, как считают многие, он объявит себя победителем, а потом заявит, что все остальное является фальсификацией. Разборки могут занять какое-то время, на рынках появится беспокойство, это коснется и нас тоже», — завил Райнфельдт.

Ранее бывший премьер-министр Швеции уже описывал Соединенные Штаты как «демократию, находящуюся в опасности», когда заявил, что Трамп не соблюдает того баланса, который должен существовать между различными институтами власти.

«Все внимание приковано ко дню выборов, потому что Дональд Трамп ставит под сомнение многие демократические правила игры. Большой вопрос в том, как он отреагирует на результаты выборов», — добавил политик.

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