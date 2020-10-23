Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Бывший лидер «Социал-демократов», ныне контролирующих правительство Швеции, Мона Салин считает, что президентствую гонку в США выиграет демократ Джозеф Байден. Однако политик не настолько уверена, чтобы ставить на его победу свои деньги. Об этом она заявила в эфире SVT.

По ее мнению, заключительные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа были более конструктивными, чем предыдущая встреча, запомнившаяся оскорблениями и перекрикиванием друг друга. Однако Дональд Трамп разочаровал ее и на этот раз, — действующий президент приводил недостаточно аргументов, оппонируя Байдену.

В то же время, считает она, и демократ Байден был не на высоте.

«Трудно сказать, что кто-то из них победил», — констатировала Салин.

Она подчеркнула, что главным аргументом Байдена в борьбе за кресло хозяина Белого дома является больший отрыв от Трампа в ключевых штатах по сравнению с выборами 2016 года. Но и тут все не так однозначно.

«Я думаю, что Байден выиграет, но деньги на это я ставить бы не стала», — заявила политик.

Читайте ранее в этом сюжете: SR: дебаты между Трампом и Байденом – нормальная дискуссия

Читайте развитие сюжета: Экс-премьер-министр Швеции: «Никто не верит в явную победу Трампа»