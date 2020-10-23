Москва, , 15:09 — REGNUM Twitter и Facebook применяют открытую цензуру против российских СМИ, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова на пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС.

Захарова назвала опасной ситуацию, когда в онлайн-пространстве доминируют западные корпорации и отсутствуют общепринятые правила. В частности, на российские СМИ навешиваются ярлыки, они исключаются из поиска, а аккаунты блокируются и удаляются.

Вашингтон ведет «охоту на ведьм», называя независимых журналистов и блогеров «российскими ботами и троллями», добавила представитель российского МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что соперничество в нелюбви к России стало обычной практикой на выборах президента США.

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