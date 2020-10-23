Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Власти Ленинградской области представили гостям из Минска потенциал морских портов Ленобласти для возможной диверсификации транспортных потоков Белоруссии, чтобы эта страна перестала зависеть от портов стран Прибалтики.

Порт Усть-Луга Lenobl.ru

Напомним, 25 сентября сотрудничество России и Белоруссии в портовой сфере обсудили в Минске президент РБ Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня, 23 октября, губернатор Дрозденко уже на своей территории принимал делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Первым делом белорусским гостям в резиденции областного правительства показали презентацию портовых проектов, расположенных на территории Ленинградской области, ознакомили с особенностями их работы, а также с условиями особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Затем белорусская делегация отправилась уже своими глазами увидеть портовые комплексы Ленобласти, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.

«Ленинградская область является стратегическим партнером для Беларуси. Задача в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь. Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути», — заявил по итогам встречи с белорусскими партнерами губернатор Александр Дрозденко.

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На своей странице в соцсети глава региона прямо заявил, что речь идет об изучении возможностей российских портов для переориентации белорусских грузов из стран Прибалтики.

«Для Россия и Беларуси это важный политический и экономический проект. Для Ленобласти новые грузы — это дополнительные налоговые поступления, рабочие места и возможности для развития территорий», — добавил Александр Дрозденко.

Стороны договорились о новой встрече в начале 2021 года.

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Добавим, что морской торговый порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти к 2024 году станет одним из основных морских портов для экспорта зерновых и пищевых грузов в Европу.

Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (LUGAPORT) предполагает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов с планируемым грузооборотом 16 млн тонн в год и комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов на 8,26 млн тонн в год.

Здесь планируется создать 700 новых рабочих мест. Общая площадь терминала составит 85 га, проектом предусмотрено создание пяти причалов для приема судов с осадкой до 15,5 м, а также возможность приема 1100 единиц вагонов в сутки.

Первую очередь комплекса планируется ввести к началу 2023 года, вторую — к началу 2024 года и третью очередь — к концу 2024 года.

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