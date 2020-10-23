Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Ряд средств массовой информации в Грузии уделяет преступлениям «большое внимание», чем создает у населения ощущение, будто криминогенная ситуация в стране ухудшается. Об этом 23 октября заявил вице-спикер парламента страны Георгий Кахиани в эфире «Общественного телевидения».

«Когда идет, так сказать, бесконечное освещение преступлений, создается ощущение, что уровень преступности растет», — сказал Кахиани.

Вице-спикер отметил, что, по данным официальной статистики, в Грузии сокращается количество тяжких преступлений. По его словам, в период с 2003 по 2012 год, когда страной управляла партия «Единое национальное движение» (ЕНД), было почти в три раза больше убийств, чем в период с 2012 по 2019 год, когда правящей партией стала «Грузинская мечта».

«Сегодня, особенно СМИ, для которых, как представляется, существует прямой интерес в создании апокалиптической картины, уделяют больше времени освещению таких преступлений. Поэтому может возникнуть такое ощущение, что преступности стало больше», — заявил вице-спикер.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение парламентских выборов. По данным рейтинговых агентств, основными конкурентами на них будут «Грузинская мечта» и ЕНД.

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