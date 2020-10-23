Калининград, , 15:07 — REGNUM Новым главой городского округа город Калининград вместо ушедшего Алексея Силанова избрали председателя городского совета Андрея Кропоткина. Об этом 23 октября сообщил по итогам голосования на внеочередном заседании Городского совета председатель счетной комиссии.

«Постановили в результате тайного голосования считать избранным на должность главы городского округа город Калининград Кропоткина Андрея Михайловича», — заявил председателя.

Также он уточнил, что за кандидатуру Кропткина свои голоса отдали 21 депутат и ещё пять высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Алексей Силанов объявил об уходе с поста главы Калининграда.