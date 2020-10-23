Минск, , 15:04 — REGNUM «Всё со свистом уходит на экспорт», — заявил 23 октября Александр Лукашенко, комментируя успехи белорусских аграриев в 2020 году.

По его словам, успехи тружеников села объясняются отсутствием карантинных мер, которые другие страны применяли во время нынешней пандемии.

Минсельхозпрод Белоруссии отчитался за сбор 8,5 млн т зерновых колосовых и большой объём выращенной сахарной свёклы.

«Будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на $5−6 сельхозпродукции», — заверил Лукашенко.

Почти весь сельскохозяйственный экспорт Белоруссии сбывается в России. В нынешнем году значительно выросли поставки белорусского картофеля на Украину.