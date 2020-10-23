Москва, , 15:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, подписал ли Владимир Путин указ об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.

«Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить», — сказал представитель Кремля 23 октября журналистам.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о том, что президент России подписал указ об увольнении Смирнова. Утверждается, что Смирнов покидает свой пост по выслуге — ему исполнилось 70 лет.

Генерал Смирнов является первым заместителем директора ФСБ с 2003 года. Он курирует в том числе департамент военной контрразведки и службу экономической безопасности.