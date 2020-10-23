Минск, , 15:01 — REGNUM С призывом к белорусским студентам «не поддаваться на манипуляции координаторов несанкционированных массовых мероприятий» и предупреждением, что административный арест не является уважительной причиной для пропуска занятий, обратился генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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«Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей. <…> Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий», — заявил белорусский прокурор во время встречи со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

Также он посоветовал студентам взвешивать свои поступки и оценивать их возможные последствия, а также указал, что многие уже привыкли, что Белоруссия — «чистая, мирная, безопасная» страна.

«Привыкли как к данности и в некотором смысле допустили этот конфликт. Не торопитесь. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом», — уточнил Швед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несанкционированные протестные акции, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, стали причиной роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом.