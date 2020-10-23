Москва, , 14:54 — REGNUM Встреча экспертов России и США в ближайшее время могла бы обеспечить год, необходимый для переговоров о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 октября журналистам.

Он отметил, что сначала сторонам нужно договориться и избежать каких-то дополнительных условий. В Кремле рассчитывают на экспертную встречу по этой теме в самое ближайшее время.

Тогда, «по крайней мере, удастся этот год на сложнейшие переговоры обеспечить», сказал Песков и подчеркнул, что «это очень важно».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский президент Владимир Путин предложил продлить ДСНВ, который истекает в начале 2021 года, по меньшей мере на год без дополнительных условий. За этот год, пояснил он, можно будет провести содержательные переговоры.

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