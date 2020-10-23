Киев, 23 октября 2020, 14:45 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал меры, которые, по его мнению, позволят Украине «победить» Россию. Об этом он заявил 23 октября, выступая на Специальном форуме безопасности в Киеве, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».
Порошенко призвал удвоить скорость евроинтеграции, а также вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина должна выходить против России, имея чёткую позицию, в рамках единой коалиции.
Он добавил, что Украина должна настаивать на выводе «российских войск» из Донбасса, восстановлении контроля над границей между Донбассом и Россией, а также введении миротворцев ООН.
Порошенко также призвал остановить «антиукраинский» проект «Северный поток — 2», усилить меры кибербезопасности и добиться международного признания религиозной организации «Православная церковь Украины».
Напомним, украинские власти пытаются избежать ответственности за войну в Донбассе, бездоказательно обвиняя Россию в некой «агрессии». Отметим, что РФ не является стороной конфликта, а лишь помогает его уладить вместе с другими странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сравнил последствия двух государственных переворотов на Украине с последствиями сразу нескольких пандемий. Он констатировал утрату Украиной почти всего промышленного потенциала.
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