Ямусукро, , 14:30 — REGNUM Оппозиция Кот-д'Ивуара отвергла план правительства реформировать избирательную комиссию в преддверии выборов на следующей неделе. Об этом сообщает ВВС Africa.

Представители оппозиции заявили, что намерены бойкотировать голосование в случае проведения избирательной реформы.

«Оппозиционные кандидаты продолжат тактику гражданского неповиновения и повторяют свою просьбу о международном посредничестве», — заявил журналистам пресс-секретарь объединенной оппозиции Морис Каку Гикахуэ.

Два главных кандидата от оппозиции — бывший президент Анри Конан Бедье и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н'Гессан — объявили бойкот выборов в начале месяца.

Они попросили своих сторонников присоединиться к бойкоту, чтобы помешать осуществлению «предвыборного переворота».

Напомним, что действующий президент страны Алассан Уаттара выдвинул свою кандидатуру третий срок, что спровоцировало волнения в стране.

В ООН выразили обеспокоенность продолжающимся насилием, в результате которого в последние дни, по данным местных властей, погибли по меньшей мере семь человек и более 40 получили ранения.

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