Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за незаконное приобретение и ношение холодного оружия, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена за незаконный сбыт холодного оружия.

Поправками в Уголовный кодекс предлагается установить, что незаконные приобретение, сбыт или ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

Принятие проекта федерального закона будет способствовать ужесточению контроля за ношением холодного оружия и борьбе с преступлениями, совершаемыми с применением холодного оружия, отмечают авторы.