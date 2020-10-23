Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Последняя встреча Дональда Трампа и Джозефа Байдена в формате запланированных теледебатов отличалась от предыдущих выступлений. Они показали избирателям образец совершенно другого предвыборного поведения. Об этом в своей авторской статье сообщила политический обозреватель Sveriges Radio Джинна Линдберг.

Вообще, отмечает Линдберг, весь цикл дебатов был необычным. С самого начала было запланировано три раунда встреч.

Первые дебаты походили на хаотичной шоу, где Джо Байден и Дональд Трамп перебивали друг друга, называя друг друга «клоунами» и «тупыми». Вторые дебаты должны были пройти в цифровом формате, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, но Трамп отказался, и вместо этого два кандидата встретились с избирателями и ответили на их вопросы.

Но третьи дебаты, точнее вторые, фактически превратилась в совершенно нормальную дискуссию — с довольно спокойным тоном и большим вниманием, уделенным политическим вопросам и разногласиям между двумя кандидатами.

«Никто не смог вырваться вперед на первых дебатах, но после последних — следует сказать, что оба кандидата преуспели. Для многих избирателей последняя встреча Байдена и Трампа стала решающей», — считает Линдберг.

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