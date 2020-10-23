Москва, , 14:32 — REGNUM Проблема загрязнения воздуха есть в России, как и в других странах. Но сейчас экология — один из главных приоритетов для страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 23 октября, комментируя слова президента США Дональда Трампа о «грязном воздухе» в России.

Песков подтвердил, что в России есть места с грязным воздухом, такие места есть во всех других странах. Ни одна страна, добавил он, в одиночку справиться с проблемами экологии не сможет, необходимо международное сотрудничество и взаимодействие.

«Но в России экология — сейчас один из главных приоритетов, это является частью национального плана развития», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Трамп в ходе предвыборных дебатов со своим соперником, кандидатом в президенты США Джозефом Байденом назвал Россию, Китай и Индию странами с плохой экологической обстановкой. Там грязный воздух, подчеркнул он.

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