Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Агорица Бака заявила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в европейских странах является «второй волной». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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»То, что мы сейчас наблюдаем, явно является второй волной заражения (коронавирусной инфекцией — прим. ИА REGNUM), и мы ожидаем, что ситуация ухудшится», — заявила Бака.

В отчете ведомства также говорится, что с августа распространение коронавирусной инфекции неуклонно росло, а в последние недели резко усилилось. Странами, в которых наблюдается большое число вновь подтвержденных случаев инфицирования являются Чехия, Бельгия, Франция, Испания. Недавно к ним присоединилась Италия.

«Пока что уровень смертности ниже, чем во время весны этого года, и мы стали лучше лечить заболевание», — констатирует Бака.