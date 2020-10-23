Вашингтон, , 14:26 — REGNUM По большей части во время последних дебатов и Джо Байден, и Дональд Трамп говорили, по существу, в первый — и последний раз — избиратели наконец-то услышали, как кандидаты спорят с учетом своих политических платформ. Однако демократу Байдену все равно не удалось убедить прогрессивных сторонников Берни Сандерса проголосовать за него 3 ноября. Об этом сообщил корреспондент SVT в США Фуад Юсефи.

«Я решил провести вечер дебатов в гостиной в Берлингтоне, штат Вермонт, со сторонниками Берни Сандерса. Не потому, что маленький Вермонт каким-либо образом определит результат этих выборов. Вопрос о том, удастся ли Байдену заставить молодых и наиболее прогрессивных сторонников Сандерса пойти и проголосовать за него, что может сыграть важную роль», — отмечается Юсефи, тут же добавляя, что результат для Байдена, похоже, оказался плачевным.

«Мы не можем радоваться только потому, что кандидатам в президенты США хоть однажды удалось вести себя по-взрослому», — сказал один из сторонников Садерса, находясь в присутствии Юсефи.

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