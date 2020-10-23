Москва, , 14:18 — REGNUM Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о распространении реновации на всю Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Снос дома по программе «Реновация» Дарья Драй © ИА REGNUM

Основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией, отметил Крашенинников. Документ не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить их жилищные условия, указал парламентарий.

Эксперты также обратили внимание на то, что предлагается признать утратившей силу главу 5.1 Градостроительного кодекса о видах деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий и порядке их осуществления. Вместо трех существующих видов договоров, имеющих различную специфику и отдельное регулирование, законопроектом предусматривается только один вид договора — договор о комплексном развитии территории, правовое регулирование которого незначительно различается в зависимости от характера территории, подлежащей развитию (территории с многоквартирными домами; с иными объектами капстроительства или незастроенные территории).

Такое предложение представляется непроработанным, поскольку не учитывает особенности каждого из существующих видов договоров, не имеет надлежащей правовой проработки и обоснования, отметил Крашенинников.

Большие сомнения у совета вызвали предложения по регулированию адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов. Положения законопроекта во многом основаны на аналогии с законом о реновации в Москве, но, напоминают эксперты, этот закон был принят относительно недавно, и программа реновации еще не успела полноценно быть опробованной на практике. Они уверены, что слепое копирование положений закона о реновации вряд ли сможет обеспечить надлежащую правовую основу для регулирования программы сноса и реконструкции многоквартирных домов во всей России.

При этом законопроектом не совершенствуется система переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, а даже во многом уменьшаются гарантии защиты их жилищных прав по сравнению с законом о реновации.

Необходимо понимать, что если государство в целях обновления городской среды допускает изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, еще пригодных для проживания, при этом не учитывая голос каждого собственника, а распространяя на всех мнение квалифицированного большинства, то оно должно обеспечить максимально комфортные условия для граждан, чтобы не допустить ухудшения или умаления их прав на жилище и имущество, указали в совете.

«Стоит отметить, что поспешное и непроработанное внесение системных изменений в кодексы не позволяет обеспечить достаточную согласованность их самих и чревато несогласованностью с нормами других законодательных актов, что приведет к ущемлению прав и законных интересов граждан», — заявил Крашенинников.

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.

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