Киев, , 14:12 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно официальной газеты Верховной рады «Голос Украины» по факту разжигания религиозной вражды и унижения религиозных чувств граждан.

Об этом 23 октября сообщило издание Depo.ua.

Как отмечает СМИ, инициаторами обращения в суд стали глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его коллега по фракции Василий Нимченко.

Издание напоминает, что 1 сентября 2020 года в парламентской газете «Голос Украины» № 158 (7415) была опубликована статья Светланы Черной «Почаевская лавра — форпост русского мира».

По мнению Медведчука и Нимченко, таким заголовком и самим содержанием статьи автор унизила достоинство священнослужителей и прихожан канонической Украинской православной церкви.

«По депутатскому запросу народных депутатов Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука В. В. и Нимченко В. И. 12 октября 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное расследование по факту совершения должностными лицами государственного печатного издания «Голос Украины» преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды, унижение религиозных чувств граждан Украины — верующих Украинской православной церкви). Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц печатного издания, действия которых направлены на разжигание религиозной вражды и унижают достоинство прихожан УПЦ, что недопустимым в правовом государстве», — цитирует Depo.ua «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Издание также напоминает, что Госбюро расследований ГБР) проводит досудебное следствие в отношении экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия (руководил парламентом прошлого созыва) — за заведомо необоснованное обвинение и унижение человеческого достоинства священнослужителей и прихожан УПЦ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах.

«Русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах. Именно поэтому партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным. Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав», — заявлял политик.