Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Первые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена были хаотичными, вторые — вовсе не состоялись, а третья встреча была содержательной, но и, в каком-то смысле, бесполезной. Об этом в эфире SVT сообщил эксперт Андреас Уттерстрём, занимающимся изучением политических процессов в США.

«Если рассматривать дебаты как потребительский контент, то для избирателей они были бесполезны, если — как политическое развлечение, то они тоже были довольно плохими», — заявил Уттерстрём.

По мнению эксперта, отсутствие дальнейшего видения будущего — лишь одна из многих проблем, с сталкивается вся избирательная кампания этого года.

«Совершенно очевидно, что выборы будут референдумом о доверии Дональду Трампу. В первую очередь это касается личных качества, — кто из них является наименее злым человеком», — объяснил Уттерстрём.

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