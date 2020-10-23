Москва, , 14:11 — REGNUM В случае если в борьбе за пост президента США победит американский политик Джо Байден, антироссийская истерика в Штатах продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«В случае победы Байдена во внешней политике США не произойдет никаких серьезных перемен в отношении России, — сказал Вассерман. — Поскольку все антироссийские акции, предпринятые Трампом, предприняты по прямому настоянию Демократической партии, соответственно, я не вижу не то чтобы причин, но даже поводов надеяться на то, что с победой этой партии антирусская истерика смягчится хотя бы на минуту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, как беспорядки в США срабатывают в пользу действующего президента Америки Дональда Трампа.

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