Москва, 23 октября 2020, 14:11 — REGNUM В случае если в борьбе за пост президента США победит американский политик Джо Байден, антироссийская истерика в Штатах продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, как беспорядки в США срабатывают в пользу действующего президента Америки Дональда Трампа.
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