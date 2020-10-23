Сеул, , 15:05 — REGNUM Власти Южной Кореи продолжат поиск диалога с Пхеньяном для выяснения обстоятельств убийства южнокорейского государственного служащего северокорейскими военными в Жёлтом море. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, какие действия предпримет правительство в случае, если Пхеньян не ответит на призывы провести совместное расследование или восстановить каналы связи, министр сказал: «Мы будем стараться решить проблему путём диалога».

Ли Ин Ён также подчеркнул, что южнокорейская сторона продолжит поиски тела погибшего, чтобы как можно скорее вернуть его семье.

Напомним, что Сеул неоднократно призывал Пхеньян провести совместное расследование, однако южнокорейская сторона так и не получила ответа.

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