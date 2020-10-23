Москва, 23 октября 2020, 14:03 — REGNUM Главный фактор, который сейчас играет в пользу действующего президента США Дональда Трампа, это те самые массовые беспорядки, которые развязала в Америке Демократическая партия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, что будет с Америкой в случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена.
Читайте ранее в этом сюжете: В случае победы «демократов» разрушение Америки продолжится – Вассерман
Читайте развитие сюжета: Вассерман призвал не ждать смягчения антироссийской истерики в США