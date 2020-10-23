Москва, , 14:03 — REGNUM Главный фактор, который сейчас играет в пользу действующего президента США Дональда Трампа, это те самые массовые беспорядки, которые развязала в Америке Демократическая партия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Главный фактор, играющий в пользу Трампа, это те самые массовые беспорядки, — сказал Вассерман. — Поскольку значительной части здравомыслящих граждан стало понятно, кто и зачем их затеял. И сторонники Трампа уже готовятся подавлять очередную волну массовых беспорядков собственноручно. Массовые истерики под лозунгами «Только черные жизни имеют значение» заходят все дальше, а многих из тех, кто говорит, что «все жизни имеют значение», подвергают разнообразным массовым репрессиям. От увольнения с работы до погромов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, что будет с Америкой в случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: В случае победы «демократов» разрушение Америки продолжится – Вассерман

Читайте развитие сюжета: Вассерман призвал не ждать смягчения антироссийской истерики в США