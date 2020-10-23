Киев, 23 октября 2020, 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «кого-то из политиков» за слова о коронавирусе. Об этом он заявил 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.
Он рассказал, как Украину некто некорректно сравнил с Италией в контексте пандемии коронавируса.
Позже украинский блогер и журналист Анатолий Шарий обнаружил, что слова об Италии принадлежат самому Зеленскому.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о проведении военного парада в честь Дня независимости Украины в 2021 году, хотя ранее неоднократно критиковал идею проведения парадов и заявлял о том, что военной технике место на фронте, а не на улицах Киева.
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