Киев, , 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «кого-то из политиков» за слова о коронавирусе. Об этом он заявил 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.

Он рассказал, как Украину некто некорректно сравнил с Италией в контексте пандемии коронавируса.

«Как кто-то из политиков говорил: «У нас будет то, что в Италии», — Это — поверхностный человек», — заявил Зеленский.

Позже украинский блогер и журналист Анатолий Шарий обнаружил, что слова об Италии принадлежат самому Зеленскому.

«Если не выдержат наши медики — будет то, что было в Италии», — сказал президент Украины в одном из предыдущих интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о проведении военного парада в честь Дня независимости Украины в 2021 году, хотя ранее неоднократно критиковал идею проведения парадов и заявлял о том, что военной технике место на фронте, а не на улицах Киева.

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