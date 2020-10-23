Джакарта, , 13:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил региональное правительство принять участие в борьбе с коронавирусом, в том числе принять участие в формировании позитивного облика в отношении борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

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Глава государства также попросил местные органы власти участвовать в реализации регионального бюджета.

«Я также прошу местные органы власти ускорить реализацию бюджета, особенно расходы на социальную помощь и капитальные расходы», — заявил президент Индонезии.

Президент заявил, что правительство предприняло различные меры для повышения покупательной способности людей, одна из которых заключается в распределении помощи населению в виде наличных денег и пакетов предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство туризма и креативной экономики Индонезии планирует выплату грантов в размере 3,3 трлн индонезийских рупий ($224 млн), начиная с ноября 2020 года.

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