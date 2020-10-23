Москва, , 14:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин делает все для того, чтобы война в Нагорном Карабахе остановилась и процесс урегулирования конфликта пошел в мирное русло. Об этом 23 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как напомнил пресс-секретарь, ранее президент России сообщил, что он постоянно ежедневно контактируете и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

«Я только могу еще раз повторить, что глава РФ делает все, что возможно, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по причине ведущихся в настоящее время военных действий в Нагорном Карабахе, в Азербайджане есть временные ограничения в работе социальных сетей.

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